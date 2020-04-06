Также маски получили волонтёры
Компания «Титан» провела благотворительную акцию. На собственные средства были закуплены медицинские маски для тех, кто не успел их приобрести. На минувшей неделе их передали министерству социальной защиты населения, министерству здравоохранения, ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», а также волонтёрам молодёжного центра Бурятии.
Из 120 тысяч масок 58,8 тысяч передано министерству социальной защиты населения. Из этого числа - 44 тысячи масок были распределены между районными отделами социальной населения из расчёта по две тысячи масок на каждый. Их уже получили малообеспеченные семьи.
Между малообеспеченными семьями Улан-Удэ распределены пять тысяч медицинских масок, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии малоимущим семья передали маски
Общество, Фото:
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