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Актёры Бурдрама проводят прямые эфиры в Instagram

Актёры Бурдрама проводят прямые эфиры в Instagram
Общество, 
Буряад театр запустил онлайн проект в социальной сети

Государственный бурятский академический театр драмы запустил онлайн-проект в социальной сети Instagram. Ежедневно с 5 апреля со своими подписчиками общаются артисты легендарного театра. Об этом сообщает пресс-служба Бурдрама.

Ведущая прямых эфиров, заслуженная артистка Бурятии Дарима Лубсанова рассказала о новом формате общения артистов с подписчиками.

- Когда выходят на связь мои коллеги, погружаюсь в процесс и забываю о мимолётных страхах. Больше всего боялась в первый раз. О чем можно говорить целый час? Но сейчас понимаю, что часа очень мало, чтобы раскрыть артиста, да ещё успеть песни спеть и поговорить о ролях.

- Легко ли уговорить артистов на прямой эфир в Инстаграме?

- Нет… Раньше я думала, чего бояться, ведь такие большие роли играют! Но тут нужно быть самим собой. И, оказывается, именно это состояние непривычно для нас. Такое ощущение, как будто актёры обнажённые. Ведь наши артисты привыкли перевоплощаться в роли, а это даже не костюм, это особая манера речи, мышление, особенности характера. У некоторых даже меняется походка. Например, идёт кто-то уставший, еле-еле ноги волочит, кашляет. А тут выходит на сцену и прыгает, как маленький мальчик, улыбается, смеётся. Посмотришь, и никогда не подумаешь, что минуту назад он был другим, таким же обычным человеком со своими житейскими вопросами.

- Как артисты решились на прямые эфиры в Инстаграме?

- Хочется свою миссию нести до конца. Тем более, когда все находятся в изоляции, хотелось бы привнести в жизнь людей чувство сплочённости, чтобы они через онлайн эфиры понимали, что мы это делаем ради них, чтобы они почувствовали, что мы заботимся о них, об их досуге. Ведь театр несёт всегда в определенной степени духовную миссию. Я уверена, что общение с артистами даёт возможность приобщиться к высоким ценностям искусства, а также это возможность духовного обогащения. Особенно в эти дни, когда многие сейчас находятся в режиме: кровать- стол- телевизор- телефон- кровать. Общение важно для всех нас.

- Что даёт такой формат общения артистам?

- В обычной жизни нам аплодируют, зритель желает выразить слова благодарности, но, увы, закрывается занавес, и все расходятся по домам, и в лучшем случае слова восхищения они оставляют в книге отзывов или администраторам. Эмоции из первых уст до артистов доходят редко, потому что, элементарно, нет времени, каждый живёт в своём ритме. А тут есть возможность у зрителя задать вопросы, как говорится, встретиться с глазу на глаз. На мой взгляд, сегодня это ценно. Уникальный случай, который, согласитесь, выпадает не так часто.

Расписание прямых эфиров артистов Бурдрама с 6 по 12 апреля (0+):

6 апреля- Биликто Дамбаев, народный артист РБ

7 апреля - Галина Галсанова, заслуженная артистка РБ

8 апреля - Цынге Ломбоев, народный артист РБ

9 апреля - Надежда Мунконова, заслуженная артистка РБ

10 апреля - Алексей Михайлов

11 апреля - Номин Цыренжапова

12 апреля – Дарима Сангажапова, заслуженная артистка РФ
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