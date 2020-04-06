МЧС предупреждает жителей Бурятии бесконтактным способом

Инспекторы патрулируют улицы и распространяют памятки через почтовые ящики
Сотрудники МЧС совместно с представителями управления по ЧС администрации Улан-Удэ продолжают вести профилактическую работу по дачным и садовым некоммерческим товариществам.
Инспекторы патрулируют улицы и прилегающую территорию товариществ. Сотрудники проверяют, произведена ли опашка населенных пунктов, граничащих с лесным массивом, уборка сухой растительности и мусора.
Чтобы напомнить гражданам в эти продолжительные выходные дни об основных требованиях пожарной безопасности, бесконтактным способом через почтовые ящики распространяют памятки, расклеивают листовки на информационных стендах, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- С установлением сухой и жаркой погоды категорически запрещено сжигать сухую траву и мусор на придомовых территориях и домовладений, поскольку огонь может перекинуться на надворные постройки и жилые дома. Сухую траву и мусор необходимо собрать, упаковать в мешки, а затем сложить в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Сергей Волков.
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