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МЧС предупреждает жителей Бурятии бесконтактным способом

МЧС предупреждает жителей Бурятии бесконтактным способом
Общество, 
Инспекторы патрулируют улицы и распространяют памятки через почтовые ящики

Сотрудники МЧС совместно с представителями управления по ЧС администрации Улан-Удэ продолжают вести профилактическую работу по дачным и садовым некоммерческим товариществам.

Инспекторы патрулируют улицы и прилегающую территорию товариществ. Сотрудники проверяют, произведена ли опашка населенных пунктов, граничащих с лесным массивом, уборка сухой растительности и мусора.

Чтобы напомнить гражданам в эти продолжительные выходные дни об основных требованиях пожарной безопасности, бесконтактным способом через почтовые ящики распространяют памятки, расклеивают листовки на информационных стендах, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- С установлением сухой и жаркой погоды категорически запрещено сжигать сухую траву и мусор на придомовых территориях и домовладений, поскольку огонь может перекинуться на надворные постройки и жилые дома. Сухую траву и мусор необходимо собрать, упаковать в мешки, а затем сложить в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Сергей Волков.
МЧС
 
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