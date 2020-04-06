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В Забайкалье после призыва Гринпис запретили отжиги

В Забайкалье после призыва Гринпис запретили отжиги
Общество, 
С аналогичной просьбой организация обращалась и к главе Бурятии

В Забайкальском крае запретили профилактические выжигания, такое решение принял губернатор Александр Осипов. На прошлой неделе с призывом об этом к нему обращалось российское отделение Гринпис.

Как сообщал «Байкал-Daily», Гринпис обращался и к главе Бурятии Алексею Цыденову с аналогичной просьбой

Кроме запрета на профилактические отжиги, в Забайкальском крае намерены бороться с поджогами сухой травы. За это установлены штрафы и для простых людей (до 4000 рублей), и для юридических лиц (до миллиона рублей).

- Глава Забайкалья Александр Осипов контролирует ситуацию, связанную с возникновением пожаров на территории края. Оценив подготовку к пожароопасному периоду 2020 года, губернатор принял решение запретить проведение профилактических палов в Забайкалье, — говорится в пресс-службе правительства региона. При этом отмечается, что «большинство мест для проведения таких мероприятий плохо или вовсе не контролируются специальными подразделениями».

Ситуация с пожарами в крае очень серьёзная. Пожарами охвачены 90 тыс. гектаров, притом, что во всей Сибири горит более 100 тыс. га. По данным Авиалесоохраны, на долю Забайкальского края приходится около 30% лесных пожаров, возникших на территории страны в этом году. Сейчас леса в Забайкалье горят на площади почти в 1000 га, сообщает российское отделение Гринпис.

- В такой ситуации главное внимание должно быть обращено на то, чтобы не поджигать траву и лес. Сил пожарных и добровольцев не хватает на то, чтобы тушить всё. Поэтому важно остановить поджигателей. Теперь, когда профилактические выжигания запрещены в крае, мы надеемся, что, хотя бы новых пожаров по этой причине станет меньше, хотя потушить то, что уже горит, очень непросто. Но теперь, когда власти перестанут подавать дурной пример простым людям, они смогут жёстко потребовать от людей не поджигать, - рассказал руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин.
Гринпис экология отжиг
 
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