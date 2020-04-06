Жителю Бурятии назначили исправительные работы за пьяную езду

Помимо этого, мужчина предъявлял поддельные права
Прибайкальский районный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Эрхирик Заиграевского района. Он признан виновным за езду в нетрезвом виде и в использовании поддельного удостоверения.
В суде установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, будучи лишённым права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Чтобы не выдавать себя, сельчанин предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение на имя знакомого, которое приобрёл у неизвестного.
- Суд виновному по совокупности преступлений назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ с ограничением свободы на 3 месяца и с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор суда сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.
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