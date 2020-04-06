Улан-удэнец получил срок за попытку отправки наркотиков в колонию

Суд отправил мужчину в колонию строго режима



Ранее судимый 41-летний житель Улан-Удэ признан виновным в приобретении и хранение наркотических средств в крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.



В суде установлено, что в ноябре 2019 года злоумышленник для того, чтобы отправить наркотики осуждённым в исправительную колонию, собрал на поле вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии части растения конопля.



Из собранного он изготовил наркотическое вещество – гашиш массой 77 г, которое хранил в своём автомобиле. Когда улан-удэнец ехал на нём в исправительное учреждение для передачи наркотиков, его задержали сотрудниками полиции.



Суд виновному назначил наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

