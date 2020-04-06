По данным Бурятского гидрометцентра 6 апреля в большинстве районов без осадков
Ветер восточный 5-10, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, местами 14-19 мороза, днём 9-14, местами 3-8 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 6-11, днём 8-13 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 9-11 тепла.
В Улан-Удэ днём до +11 градусов
Общество, Фото:
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