В Бурятии продлят режим всеобщей самоизоляции





Ранее президент Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом.



В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.



