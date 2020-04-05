В Бурятии продлят режим всеобщей самоизоляции

В Бурятии будет продлён режим самоизоляции, ранее введённый с 31 марта до 5 апреля включительно. Информацию об этом подтвердили в правительстве республики.
Указ главы Бурятии о продлении режима не опубликован. Связано это с тем, что перечень предприятий, которые смогут осуществлять свою деятельность, будет расширен. Документ готовится.
В Бурятии выявлено наибольшее на Дальнем Востоке количество зараженных коронавирусом – 35 человек, анализы ещё восьми больных отправлены на подтверждение в Новосибирск.
Ранее президент Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом.
В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.
В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.