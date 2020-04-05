Количество больных в регионе выросло на одного человека
По данным на 5 апреля, в Иркутской области официально подтверждено девять случаев коронавируса. Пациенты получают всё необходимое лечение. Ещё у четырех человек сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор».
В соседнем Забайкальском крае по-прежнему один заболевший – жительница Читы, приехавшая из Москвы.
В Бурятии на сегодня 35 заболевших коронавирусом. При этом у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в Новосибирск.
В Иркутской области 9 заболевших коронавирусом
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