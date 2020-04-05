Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Особое внимание нужно уделить дверным ручкам



Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса. Особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям. В ведомстве советуют мыть именно дверные ручки на входной двери. Мыть их необходимо с мылом, а также обрабатывать антисептиком или хлоросодержащим раствором. Протирать выключатели салфеткой с антисептиком нужно после каждого использования, если в доме есть больной человек, сообщает РИА Новости.



Кроме того, в Роспотребнадзоре обращают внимание на необходимость протирать с антисептиком ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику во время уборки дома.



В ванной комнате с помощью бытовой химии и горячей воды нужно ежедневно обеззараживать смесители, раковины. Зубные щетки и расчески также рекомендуется обрабатывать с антисептиком.



- Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора, — указывают специалисты Роспотребнадзора.



