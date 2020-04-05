Местами сильные порывы ветра
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшой мокрый снег и снег, по юго-западу и южному берегу Байкала местами умеренные осадки. Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы 15-20 м/с.
Температура днём +5,+10, местами до 0.
В Улан-Удэ возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 15 м/с. Температура ночью была около 0, днём +6,+8.
В Бурятии ожидается снег
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