В Бурятии ожидается снег

Местами сильные порывы ветра



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшой мокрый снег и снег, по юго-западу и южному берегу Байкала местами умеренные осадки. Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы 15-20 м/с.



Температура днём +5,+10, местами до 0.



В Улан-Удэ возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 15 м/с. Температура ночью была около 0, днём +6,+8.

