Медучреждения Бурятии дооснащают оборудованием





Минстрой Бурятии совместно с управлением капитального строительства правительства республики организуют и контролируют строительно-монтажные работы на 3-х медицинских объектах.- Минздравом Бурятии принято решение перепрофилировать стационар перинатального центра на Солнечной и республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн для лечения пациентов с пневмонией. Также работы ведутся в стационаре инфекционной больницы. Строители дооснащают медучреждения необходимым оборудованием для оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам, - сообщили в пресс-службе минстроя региона.На всех трёх объектах идут работы. Строители работают по 12 часов в сутки. На объектах, где уже есть пациенты на карантине, в связи с возможностью заражения коронавирусом, специалисты ведут работы в противочумных костюмах. Они остаются внутри объектов на всё время проведения ремонта, а затем пройдут карантин сроком на 14 дней, не покидая помещение, оставаясь под медицинским наблюдением.- В основном, работы на объектах ведутся одинаковые: устройство изолированных боксов, монтаж изолированных систем вентиляции, установка дополнительных душевых кабин и туалетов. Не менее трудоёмкий и важный процесс – монтаж кислородных систем и клапанных систем для подачи кислорода пациентам, - отметили в министерстве.В соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения России пациенты, которым необходимо постоянное медицинское наблюдение, переведены в другие медучреждения без ущерба для качества лечения.