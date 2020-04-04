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Медучреждения Бурятии дооснащают оборудованием

Медучреждения Бурятии дооснащают оборудованием
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Бурятии
Строители работают по 12 часов в сутки

Минстрой Бурятии совместно с управлением капитального строительства правительства республики организуют и контролируют строительно-монтажные работы на 3-х медицинских объектах.

- Минздравом Бурятии принято решение перепрофилировать стационар перинатального центра на Солнечной и республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн для лечения пациентов с пневмонией. Также работы ведутся в стационаре инфекционной больницы. Строители дооснащают медучреждения необходимым оборудованием для оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам, - сообщили в пресс-службе минстроя региона.

На всех трёх объектах идут работы. Строители работают по 12 часов в сутки. На объектах, где уже есть пациенты на карантине, в связи с возможностью заражения коронавирусом, специалисты ведут работы в противочумных костюмах. Они остаются внутри объектов на всё время проведения ремонта, а затем пройдут карантин сроком на 14 дней, не покидая помещение, оставаясь под медицинским наблюдением. 



- В основном, работы на объектах ведутся одинаковые: устройство изолированных боксов, монтаж изолированных систем вентиляции, установка дополнительных душевых кабин и туалетов. Не менее трудоёмкий и важный процесс – монтаж кислородных систем и клапанных систем для подачи кислорода пациентам, - отметили в министерстве.

В соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения России пациенты, которым необходимо постоянное медицинское наблюдение, переведены в другие медучреждения без ущерба для качества лечения. 
строительство
 
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