В Бурятии пожарным угрожает не только огонь, но и вирус

Огнеборцы рассказали, как работают на фоне пандемии коронавируса



В Бурятии эпидемиологическая обстановка не повлияла на снижение количества пожаров. Так, пожарные подразделения Государственной противопожарной службы Бурятии с начала недели 61 раз выезжали на тушение пожаров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Для обеспечения безопасности огнеборцев их самочувствие ежедневно проверяется.



- Начальники частей или лица, исполняющие их обязанности, оценивают самочувствие личного состава, заступающим на дежурство работникам измеряют температуру. Также для обеспечения безопасности работников пожарных частей после каждого выезда на пожар автоцистерны моются и обрабатываются дезинфицирующим средством, - сообщает замначальника 22-го Кяхтинского отряда ГПС Бурятии Борис Батуев.



Однако дезинфицируется не только техника. Несколько раз в день в пожарных частях проводится влажная уборка всех помещений, предметов мебели и техники с использованием дезинфицирующих средств.



- Режим посещений строго ограничен, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия — хотелось бы сказать, что это единственное, что теперь осложняет нашу работу, но это не так. Ещё силен психологический момент: ведь раньше пожарным угрожал только огонь, а теперь ещё и вирус. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые находятся на самоизоляции, не пренебрегали правилами пожарной безопасности, - говорит замначальника 2-го Кабанского отряда ГПС РБ Игорь Ермаков.



На время действия ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения инфекции, все пожарно-тактические учения и занятия по решению пожарно-тактических задач были отменены. Однако на учебном процессе пожарных это не сильно сказалось.



- Теперь мы проводим классно-групповых занятий в 2 раза больше! Самое главное, что время реагирования наших подразделений осталось нормативным, и мы вовремя придём на помощь, - комментирует ситуацию замначальника 14-го Муйского отряда ГПС республики Игорь Курт.

