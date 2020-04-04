В Забайкалье осудят работников компаний за дачу взяток

Они передали взятки мастеру производственного участка за работы по демонтажу зданий



В Забайкальском крае завершено расследование уголовных дел в отношении работников 2 компаний, которые обвиняются в даче взяток должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.



По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемые передали в качестве взяток мастеру производственного участка станции Могоча Читинской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ деньги, имущество за незаконное направление в рабочее время подчинённых ему работников и транспорта для производства в интересах фирм работ по демонтажу зданий.



- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.



Ранее судом рассмотрено уголовное дело в отношении мастера производственного участка, которому обвиняемые передавали взятки. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей.

