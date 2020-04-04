За последние сутки в стране выявлено 582 случая
На 4 апреля в России выявлено 582 случая заболевания коронавирусом (за последние сутки). Всего на сегодня в стране зарегистрирован 4731 случай заболевания. Выздоровело 333 человека, умерло 43 человека. Проведено 639 тысяч тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом. В соседней Иркутской области – 8, в Забайкальском крае – 1.
Всего в России зафиксирован 4731 случай заболевания коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За последние сутки в стране выявлено 582 случая
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как выглядит город в изоляции
Маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищённым категориям населения
Они работают в круглосуточном режиме
Она ранее прилетела из Москвы
Деньги направят на покупку продуктов, лекарств, масок, дезинфицирующих средств
Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
Проводятся рейды по разъяснению людям действующих ограничений в регионе
Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена
Рокер провёл небольшой акустический онлайн-концерт
Каждый пал контролируют две пожарные цистерны и 10-12 человек, оснащённые индивидуальными средствами пожаротушения
В реанимации находятся 5 пациентов
По республике днём 14-19, местами 4-9 тепла
Общество, 03.04.2020
Работающим на точках досмотра будут представлены средства защиты, места отдыха, питание
Общество, 03.04.2020
На станции переливания крови соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса