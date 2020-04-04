 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Апреля

03 Апреля

Популярное

Всего в России зафиксирован 4731 случай заболевания коронавирусом

Всего в России зафиксирован 4731 случай заболевания коронавирусом
Общество, 
За последние сутки в стране выявлено 582 случая

На 4 апреля в России выявлено 582 случая заболевания коронавирусом (за последние сутки). Всего на сегодня в стране зарегистрирован 4731 случай заболевания. Выздоровело 333 человека, умерло 43 человека. Проведено 639 тысяч тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом. В соседней Иркутской области – 8, в Забайкальском крае – 1.   
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Всего в России зафиксирован 4731 случай заболевания коронавирусом
Всего в России зафиксирован 4731 случай заболевания коронавирусом
Общество, 04.04.2020
За последние сутки в стране выявлено 582 случая
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4,5 балла из 5: фоторепортаж
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4,5 балла из 5: фоторепортаж
Общество, 04.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как выглядит город в изоляции
В Бурятии Вадим Бредний выделил 4,8 млн на покупку масок
В Бурятии Вадим Бредний выделил 4,8 млн на покупку масок
Общество, 04.04.2020
Маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищённым категориям населения
Коронавирус подтверждён у читинки
Коронавирус подтверждён у читинки
Общество, 04.04.2020
Она ранее прилетела из Москвы
Алексей Цыденов будет перечислять часть своей зарплаты нуждающимся
Алексей Цыденов будет перечислять часть своей зарплаты нуждающимся
Общество, 04.04.2020
Деньги направят на покупку продуктов, лекарств, масок, дезинфицирующих средств
Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских
Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских
Общество, 04.04.2020
Проводятся рейды по разъяснению людям действующих ограничений в регионе
В Улан-Удэ стал известен режим работы маршруток в выходные
В Улан-Удэ стал известен режим работы маршруток в выходные
Общество, 04.04.2020
Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена
Найк Борзов исполнил песню для улан-удэнки
Найк Борзов исполнил песню для улан-удэнки
Общество, 04.04.2020
Рокер провёл небольшой акустический онлайн-концерт
В Иркутске проходят контролируемые отжиги сухой травы
В Иркутске проходят контролируемые отжиги сухой травы
Общество, 04.04.2020
Каждый пал контролируют две пожарные цистерны и 10-12 человек, оснащённые индивидуальными средствами пожаротушения
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
Общество, 04.04.2020
В реанимации находятся 5 пациентов
В Улан-Удэ днём до +18 градусов
В Улан-Удэ днём до +18 градусов
Общество, 04.04.2020
По республике днём 14-19, местами 4-9 тепла
Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье
Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье
Общество, 03.04.2020
Работающим на точках досмотра будут представлены средства защиты, места отдыха, питание
Служба крови Бурятии просит доноров прийти на сдачу крови
Служба крови Бурятии просит доноров прийти на сдачу крови
Общество, 03.04.2020
На станции переливания крови соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^