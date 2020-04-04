Маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищённым категориям населения
Житель Улан-Удэ Вадим Бредний выделил 4,8 миллиона рублей на покупку 120 тысяч медицинских масок.
2 апреля маски были переданы министерству социальной защиты населения Бурятии и молодёжному центру при минспорта республики.
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На сайте группы компаний «Титан» сообщается, что маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям населения. Социальные работники, которые каждый день контактируют с людьми, также смогут себя обезопасить.
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- Предприниматели помогают, обеспечивая горячим питанием, продуктами питания наших подопечных. Это существенная помощь. Мы благодарны всем, кто поддерживает других в это нелёгкое время, — подчёркивает замминистра социальной защиты населения республики Анатолий Кириллов.
Маски переданы 2 апреля:
- 58 800 штук - в региональное министерство социальной защиты населения;
- 61 200 штук - в молодёжный центр при министерстве спорта и молодёжной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», Вадим Бредний, проходящий сейчас лечение в республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию.
На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договорённость, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолётом из Москвы в Улан-Удэ.
В Бурятии Вадим Бредний выделил 4,8 млн на покупку масок
Общество, Фото:
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