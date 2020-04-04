 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Апреля

03 Апреля

Популярное

В трёх районах Бурятии появились посты для контроля движения машин

В трёх районах Бурятии появились посты для контроля движения машин
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Они работают в круглосуточном режиме

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и объявленными ограничительными мероприятиями на территории республики в Прибайкальском, Тункинском, Курумканском районах республики организованы круглосуточные посты контроля движения машин.

Работу пропускных пунктов обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами других контролирующих органов.

Наряду с организацией движения на участке дороги, стражи порядка контролируют соблюдение введённых в регионе ограничительных мероприятий.

Круглосуточные посты контроля расположены:

- в Прибайкальском районе - на 53-км автодороги «Улан-Удэ-Курумкан»;

- в Тункинском районе - на 44-км автодороги «Култук-Монды»;

- в Курумканском районе - на 369-км автодороги «Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян».

Также решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на дороге «Шергино-Оймур-Заречье» введены временные ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


пост полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов будет перечислять часть своей зарплаты нуждающимся
Алексей Цыденов будет перечислять часть своей зарплаты нуждающимся
Общество, 04.04.2020
Деньги направят на покупку продуктов, лекарств, масок, дезинфицирующих средств
Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских
Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских
Общество, 04.04.2020
Проводятся рейды по разъяснению людям действующих ограничений в регионе
В Улан-Удэ стал известен режим работы маршруток в выходные
В Улан-Удэ стал известен режим работы маршруток в выходные
Общество, 04.04.2020
Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена
Найк Борзов исполнил песню для улан-удэнки
Найк Борзов исполнил песню для улан-удэнки
Общество, 04.04.2020
Рокер провёл небольшой акустический онлайн-концерт
В Иркутске проходят контролируемые отжиги сухой травы
В Иркутске проходят контролируемые отжиги сухой травы
Общество, 04.04.2020
Каждый пал контролируют две пожарные цистерны и 10-12 человек, оснащённые индивидуальными средствами пожаротушения
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
Общество, 04.04.2020
В реанимации находятся 5 пациентов
Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье
Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье
Общество, 03.04.2020
Работающим на точках досмотра будут представлены средства защиты, места отдыха, питание
Служба крови Бурятии просит доноров прийти на сдачу крови
Служба крови Бурятии просит доноров прийти на сдачу крови
Общество, 03.04.2020
На станции переливания крови соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса
Иркутян призывают вступить в ряды волонтёров
Иркутян призывают вступить в ряды волонтёров
Общество, 03.04.2020
Горожан призывают стать волонтёрами для оказания помощи пожилым людям
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Общество, 03.04.2020
«Байкал-Daily» предлагает совершить увлекательное путешествие в прошлое благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» отменяют
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» отменяют
Общество, 03.04.2020
Дневной экспресс из Улан-Удэ в Иркутск отменяется из-за коронавируса
Жителей Бурятии призывают придумать арт-объект
Жителей Бурятии призывают придумать арт-объект
Общество, 03.04.2020
Жителей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Культурный след»

Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение
Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение
Общество, 03.04.2020
На дистанционном обучении дети будут учиться по школьному расписанию
Вадима Бредний выписали из реанимации
Вадима Бредний выписали из реанимации
Общество, 03.04.2020
Мощная лекарственная терапия дала плоды

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^