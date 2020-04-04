Они работают в круглосуточном режиме
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и объявленными ограничительными мероприятиями на территории республики в Прибайкальском, Тункинском, Курумканском районах республики организованы круглосуточные посты контроля движения машин.
Работу пропускных пунктов обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами других контролирующих органов.
Наряду с организацией движения на участке дороги, стражи порядка контролируют соблюдение введённых в регионе ограничительных мероприятий.
Круглосуточные посты контроля расположены:
- в Прибайкальском районе - на 53-км автодороги «Улан-Удэ-Курумкан»;
- в Тункинском районе - на 44-км автодороги «Култук-Монды»;
- в Курумканском районе - на 369-км автодороги «Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян».
Также решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на дороге «Шергино-Оймур-Заречье» введены временные ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В трёх районах Бурятии появились посты для контроля движения машин
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