В трёх районах Бурятии появились посты для контроля движения машин

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Они работают в круглосуточном режиме



В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и объявленными ограничительными мероприятиями на территории республики в Прибайкальском, Тункинском, Курумканском районах республики организованы круглосуточные посты контроля движения машин.



Работу пропускных пунктов обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами других контролирующих органов.



Наряду с организацией движения на участке дороги, стражи порядка контролируют соблюдение введённых в регионе ограничительных мероприятий.



Круглосуточные посты контроля расположены:



- в Прибайкальском районе - на 53-км автодороги «Улан-Удэ-Курумкан»;



- в Тункинском районе - на 44-км автодороги «Култук-Монды»;



- в Курумканском районе - на 369-км автодороги «Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян».



Также решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на дороге «Шергино-Оймур-Заречье» введены временные ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





