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В Улан-Удэ стал известен режим работы маршруток в выходные

В Улан-Удэ стал известен режим работы маршруток в выходные
Общество,  Фото:из архива
Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на выходные дни, 4 и 5 апреля:

- МУП «Управление трамвая»: по маршрутам №1, 2, 4 в общей сложности выйдут 26 вагонов. Интервал движения в часы «пик» – 6-19 минут, в «непиковое» время - 19-26 минут;

- МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня;

- частные перевозчики:

- по маршрутам № 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: интервал - 30-60 минут. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и в 20.00;

- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из микрорайона Сокол.

Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

- В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены, - отметили в администрации Улан-Удэ.  
автобус общественный транспорт
 
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