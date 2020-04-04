Найк Борзов исполнил песню для улан-удэнки

Накануне, 3 апреля, известный музыкант, певец Найк Борзов на своих страницах в социальных сетях провёл прямой эфир, во время которого пообщался с фанатами. В начале эфира несколько жителей Улан-Удэ поприветствовали рокера, а тот, в свою очередь, передал привет жителям Бурятии.
После приветствия артист поинтересовался у поклонников, какие ему спеть композиции. Первой, высказавшей пожелания, была улан-удэнка Олеся.
- Спою «Последнюю песню» для Олеси из Улан-Удэ, - сказал Найк Борзов.
Затем рокер ответил на вопросы поклонников. Последние спрашивали его о том, как певец проводит время в изоляции, чем занимается, и как проходит написание нового альбома.
И вчера Найк Борзов исполнил несколько своих хитов, а также представил одну песню из нового альбома. Из-за длительного отсутствия концертов артист не смог полностью исполнить некоторые песни, поскольку забыл слова. В конце эфира он попросил подписчиков спрогнозировать, когда же закончится пандемия коронавируса. Свои предположения вокалист попросил оставлять в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Найк Борзов был одним из хедлайнеров музыкального фестиваля «Голос кочевников». Артист дал зажигательное часовое выступление, а перед этим безотказно фотографировался и беседовал с поклонниками из Бурятии.
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