Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
В Чите транспортные полицейские направили в суд уголовное дело по факту контрабанды таблеток для похудения.
Установлено, что гражданка, решившая быстро похудеть, путём почтовых отправлений из Казахстана заказала препарат, содержащий сильнодействующее вещество. В посылке находились 30 капсул общей массой 4,89 гр.
Однако при получении посылки местная жительница была задержана полицейскими.
В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд. Нарушившей закон женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
Читинка заказала капсулы для похудения с сильнодействующим веществом
Общество, Фото:
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