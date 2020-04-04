Читинка заказала капсулы для похудения с сильнодействующим веществом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет



В Чите транспортные полицейские направили в суд уголовное дело по факту контрабанды таблеток для похудения.



Установлено, что гражданка, решившая быстро похудеть, путём почтовых отправлений из Казахстана заказала препарат, содержащий сильнодействующее вещество. В посылке находились 30 капсул общей массой 4,89 гр.



Однако при получении посылки местная жительница была задержана полицейскими.



В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд. Нарушившей закон женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

