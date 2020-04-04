В Улан-Удэ днём до +18 градусов

По республике днём 14-19, местами 4-9 тепла



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 апреля по республике ночью без осадков, днём по Прибайкалью и северу местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 6-11, местами до 15 м/с. Температура ночью 0-5, местами 7-12 мороза, днём 14-19, местами 4-9 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 16-18 тепла.

