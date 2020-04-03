Работающим на точках досмотра будут представлены средства защиты, места отдыха, питание
Пункты досмотра пассажиров, приехавших в Забайкалье на автомобилях, установлены в Баляге и Амазаре на границах региона. Дополнительные ограничения введены во избежание распространения новой инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране. В Забайкалье случаи заболевания в настоящий момент отсутствуют. Тем не менее, учреждения здравоохранения готовятся к появлению таких больных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Помимо проверки симптомов коронавируса, приехавшие должны будут пройти тест на заболевание в течение десяти дней со дня прибытия.
- Организованы временные пункты осмотра, - заявил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. - Ежечасно там будут работать сотрудники ДПС, представители ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и районной администрации. Данные всех заезжающих будут записываться, передаваться властям по месту жительства. В течение десяти дней они будут сдавать тест на наличие коронавирусной инфекции. В соседних регионах идёт распространение вируса. Такие меры безопасности сейчас необходимы.
Работающим на точках досмотра будут представлены средства защиты, места отдыха, питание и т.д.
Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье
Общество, Фото:
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