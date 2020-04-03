200 туристов из Бангкока разместили в обсерваторе в Иркутске

Все пассажиры сдали анализы на коронавирус
В Иркутске двухсот пассажиров, прибывших ночью из Бангкока, разместили в обсерваторе, организованном на базе гостиницы «Воздушная гавань». У всех пассажиров взяты анализы на исследование. Об этом на оперативном штабе утром 3 апреля главе региона Игорю Кобзеву доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. Среди прибывших 56 детей до 14 лет, из которых трое - в возрасте от двух до трёх месяцев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Для семей с маленькими детьми, безусловно, необходимы особые условия, Будем рассматривать для них другие возможные варианты изоляции, - подчеркнул Игорь Кобзев.
1 апреля прибыл рейс из Пхукета, на борту которого находились 162 пассажира. Они размещены в обсерваторе в Шелехове, а также индивидуальных жилых домах.
Ночью пришёл результат двух анализов из новосибирского центра «Вектор». Они были сомнительными. Один случай подтвердился, второй – нет. У пассажирки, прибывшей из Пхухета 1 апреля, на данный момент анализ показал сомнительный результат. Биологический материал направлен в Новосибирск. Женщину поместили в Иркутскую областную инфекционную больницу. Вместе с ней был госпитализирован для наблюдения её супруг. У него результат теста отрицательный.
Таким образом, на сегодняшний день в регионе восемь официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Один – сомнительный.
Сегодня вечером ожидается прибытие ещё одного рейса из Таиланда. Его пассажиры также будут размещены в обсерваторе.
- Среди прибывающих пассажиров - большое количество детей. Поручаю министерству образования региона организовать все условия для дистанционного обучения школьников, находящихся в обсерваторах и на самоизоляции в местах их нахождения, - подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в соцсетях появилось видеообращение жителей Иркутска и Новосибирской области из аэропорта Бангкока к президенту России с просьбой помочь вернуться им на Родину.
200 туристов из Бангкока разместили в обсерваторе в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все пассажиры сдали анализы на коронавирус
«Не надо никуда ходить», рекомендовала министр социальной защиты населения
На сегодняшний день таких осталось 17
За сутки число больных увеличилось на 601 человека
За один день к административной ответственности привлекли 37 нарушителей
Спектакль «Степные мелодии» можно посмотреть с 3 по 7 апреля
К вечеру в отделении химиотерапии развернут 70 коек
Медицинский персонал благодарит горожан за неравнодушие
В Улан-Удэ тратят пять тонн дезраствора в день
Также дезинфицирующими средствами обрабатывается техника и помещения
Сотрудники проводят мастер-классы и организовывают викторины в сторис
«Молодёжка» запустила необычный онлайн-челлендж
За день волонтёры помогли 233 нуждающимся
Обеззараживающий раствор выдают для обработки подъездов
Все они закрыты на карантин