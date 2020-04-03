 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

200 туристов из Бангкока разместили в обсерваторе в Иркутске

Общество, 
Все пассажиры сдали анализы на коронавирус

В Иркутске двухсот пассажиров, прибывших ночью из Бангкока, разместили в обсерваторе, организованном на базе гостиницы «Воздушная гавань». У всех пассажиров взяты анализы на исследование. Об этом на оперативном штабе утром 3 апреля главе региона Игорю Кобзеву доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. Среди прибывших 56 детей до 14 лет, из которых трое - в возрасте от двух до трёх месяцев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Для семей с маленькими детьми, безусловно, необходимы особые условия, Будем рассматривать для них другие возможные варианты изоляции, - подчеркнул Игорь Кобзев.

1 апреля прибыл рейс из Пхукета, на борту которого находились 162 пассажира. Они размещены в обсерваторе в Шелехове, а также индивидуальных жилых домах.

Ночью пришёл результат двух анализов из новосибирского центра «Вектор». Они были сомнительными. Один случай подтвердился, второй – нет. У пассажирки, прибывшей из Пхухета 1 апреля, на данный момент анализ показал сомнительный результат. Биологический материал направлен в Новосибирск. Женщину поместили в Иркутскую областную инфекционную больницу. Вместе с ней был госпитализирован для наблюдения её супруг. У него результат теста отрицательный.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе восемь официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Один – сомнительный.

Сегодня вечером ожидается прибытие ещё одного рейса из Таиланда. Его пассажиры также будут размещены в обсерваторе.

- Среди прибывающих пассажиров - большое количество детей. Поручаю министерству образования региона организовать все условия для дистанционного обучения школьников, находящихся в обсерваторах и на самоизоляции в местах их нахождения, - подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в соцсетях появилось видеообращение жителей Иркутска и Новосибирской области из аэропорта Бангкока к президенту России с просьбой помочь вернуться им на Родину. 
коронавирус авиаперевозки Таиланд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

200 туристов из Бангкока разместили в обсерваторе в Иркутске
Общество, 03.04.2020
Все пассажиры сдали анализы на коронавирус
В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов
В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов
Общество, 03.04.2020
«Не надо никуда ходить», рекомендовала министр социальной защиты населения
В России 4149 больных коронавирусом
В России 4149 больных коронавирусом
Общество, 03.04.2020
За сутки число больных увеличилось на 601 человека 
«Сказано же, сидите дома!»: В Бурятии объяснили штрафы для нарушителей режима
«Сказано же, сидите дома!»: В Бурятии объяснили штрафы для нарушителей режима
Общество, 03.04.2020
За один день к административной ответственности привлекли 37 нарушителей
Театр «Байкал» покажет легендарный проект онлайн
Театр «Байкал» покажет легендарный проект онлайн
Общество, 03.04.2020
Спектакль «Степные мелодии» можно посмотреть с 3 по 7 апреля
В Улан-Удэ инфекционную больницу развернут в отделении онкодиспансера
В Улан-Удэ инфекционную больницу развернут в отделении онкодиспансера
Общество, 03.04.2020
К вечеру в отделении химиотерапии развернут 70 коек
В Улан-Удэ казаки сшили маски для медиков
В Улан-Удэ казаки сшили маски для медиков
Общество, 03.04.2020
Медицинский персонал благодарит горожан за неравнодушие
Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством
Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством
Общество, 03.04.2020
В Улан-Удэ тратят пять тонн дезраствора в день
В Бурятии у сотрудников МЧС меряют температуру
В Бурятии у сотрудников МЧС меряют температуру
Общество, 03.04.2020
Также дезинфицирующими средствами обрабатывается техника и помещения
В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн
В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн
Общество, 03.04.2020
Сотрудники проводят мастер-классы и организовывают викторины в сторис
В Улан-Удэ из-за режима изоляции запустили #Стихотерапию
В Улан-Удэ из-за режима изоляции запустили #Стихотерапию
Общество, 03.04.2020
«Молодёжка» запустила необычный онлайн-челлендж
В Бурятии волонтёрам поступает всё больше заявок
В Бурятии волонтёрам поступает всё больше заявок
Общество, 03.04.2020
За день волонтёры помогли 233 нуждающимся
В Улан-Удэ бесплатно выдают дезраствор
В Улан-Удэ бесплатно выдают дезраствор
Общество, 03.04.2020
Обеззараживающий раствор выдают для обработки подъездов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^