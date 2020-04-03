Горожан призывают стать волонтёрами для оказания помощи пожилым людям
Иркутян призывают вступить в ряды волонтеров, чтобы помочь пожилым людям справиться с трудностями в период пандемии коронавируса. Любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу и узнать о возможностях оказания адресной поддержки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.
– В течение двух суток с кандидатом связывается координатор. Каждому волонтёру необходимо пройти онлайн-обучение и получить сертификат. Только после этого волонтёр приходит в штаб акции #МыВместе, где ему измеряют температуру, проводят инструктаж по правилам техники безопасности при оказании помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Каждый волонтёр получает бейдж, который даёт ему право бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте, а также идентифицирует человека как волонтёра. Также все получают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептик для обработки рук, – рассказала руководитель Иркутского регионального волонтёрского центра Анастасия Дубровина.
На фоне широкого распространения различной, в том числе недостоверной информации о коронавирусной инфекции, у людей возникают и стрессовые реакции. Волонтеры, имеющие соответствующую подготовку, могут оказать психологическую поддержку людям по телефону или с использованием телемедицинских технологий. Чтобы стать волонтёром по этому направлению, необходимо наличие психологического образования.
Сейчас в городе работает более 200 волонтёров: помогают пожилым людям с доставкой еды и лекарств, помогают в поликлиниках, а также совместно с ППС делают обход территорий и информируют население, сообщили в мэрии Иркутска.
Иркутян призывают вступить в ряды волонтёров
Общество, Фото:
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