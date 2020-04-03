На сегодняшний день таких осталось 17
В Иркутской области продолжается закрытие ледовых переправ. Лёд на водоёмах перешёл в стадию интенсивного таяния, поэтому выезд в несанкционированных местах опасен для жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Для безопасного пересечения водных объектов на сегодняшний день остаются 17 ледовых дорог в восьми районах.
Две - в Бодайбинском районе на реке Витим вблизи города Бодайбо и поселка Мамакан; три – в Киренском районе на реке Лене – «село Кривошапкино – Иртыш», «микрорайон Гарь - посёлок Магистральный», «Киренск – Коршуново».
Продолжается эксплуатация четырех переправ в Казачинско-Ленском районе: на реке Кутиме - «118 километр трассы Казачинское -Нижнемартыново», на реке Киренге в населённом пункте Кутиме, на реке Домугде – «92 километр трассы Казачинское – Нижнемартыново», на реке Моголь – «214 километр трассы Казачинское – Кутима». Четыре переправы действуют в Катангском районе: на реке Нижняя Тунгуска – «Непа», «Юрьево», «Ербогачён», на реке непе – «Непа».
По одной переправе – в Чунском районе на реке Чуне – «Весёлый», в Усть-Кутском на реке Ние – «Звёздный», в Мамско-Чуйском районе на реке Витим – «посёлок Витимский (посёлок Мусковит), в Нижнеилимском районе на Усть-Илимском водохранилище – «Игирма».
В Иркутской области активно закрывают ледовые переправы
Общество, Фото:
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