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В России 4149 больных коронавирусом

В России 4149 больных коронавирусом
Общество, 
За сутки число больных увеличилось на 601 человека

На 3 апреля в России выявлен 601случай заболевания коронавирусом. Всего на сегодня в стране зарегистрировано 4149 случаев заболевания. Выздоровел 281 человек, умерло – 34 человека. Проведено 575 тысяч тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом. В соседней Иркутской области – 8, в Забайкальском крае – 1.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России до 30 апреля продлены нерабочие дни. Ранее президент страны объявлял нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Однако вчера было принято новое решение. В Бурятии действует режим полной самоизоляции. За один день к административной ответственности привлекли 37 нарушителей.

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