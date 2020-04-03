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Жителей Бурятии призывают придумать арт-объект

Жителей Бурятии призывают придумать арт-объект
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Культурный след»

Жителей Бурятии приглашают принять участие в третьем всероссийском конкурсе «Культурный след». Отправить свою идею создания новых достопримечательностей в регионе можно до 10 апреля на сайт конкурса.

В 2019 году в одном из парков Светлогорска появилась «Спящая Мари» — памятник маленькой героине Гофмана, задремавшей на диване с Щелкунчиком в руках. Эту идею предложила участница «Культурный след» как дань памяти Эрнсту Гофману, который творил неподалёку от этих земель.

Участники конкурса могут предложить интересную идею памятника или арт-объекта, который отражал бы особенность их города/местности.

Отбирать работы будет жюри из урбанистов, историков, культурологов, краеведов. Самые оригинальные и подходящие предложения реализует фонд «Живая классика».

- Я хочу, чтобы «Культурный след» помог даже небольшим городам стать привлекательнее для туристов и населения. Чтобы путешественники, проезжая мимо, знали, что в городе есть не только памятник Ленину на вокзальной площади, а ещё уникальная достопримечательность, которую создали жители, — говорит автор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Всероссийский конкурс «Культурный след» проходит в третий раз. За время его существования в восьми регионах установлены девять новых достопримечательностей, которые стали центрами притяжения туристов из разных городов России, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
минкультуры РБ достопримечательность
 
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