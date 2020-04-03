Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение

На дистанционном обучении дети будут учиться по школьному расписанию



С 6 апреля школьники Улан-Удэ приступают к дистанционному обучению. Для этого каждая школа выбрала образовательный ресурс из перечня федеральных образовательных платформ, рекомендованных Минпросвещения России.



Время начала уроков каждая школа определяет самостоятельно. Перемены будут организованы согласно требованиям СанПин — от 5 до 20 минут. Время уроков сокращено до 30 минут. Уроки будут проходить по утверждённому раннее школьному расписанию.



- Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях, — отметила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



С 16 марта по 3 апреля в каждом классе прошёл мониторинг наличия у школьников компьютеров, планшетов и телефонов. Дети, которые не смогут заниматься на образовательных платформах, будут получать домашнее задание из учебников через родителей, по телефону, школьные чаты и электронную почту. Телефоны есть у всех родителей, адреса электронной почты собраны. Также задания будут размещены в электронных журналах.



В случае возникновения вопросов будут организованы заочные консультации. На вопросы ответят учителя, классные руководители, сообщили в комитете по образованию.



