На дистанционном обучении дети будут учиться по школьному расписанию
С 6 апреля школьники Улан-Удэ приступают к дистанционному обучению. Для этого каждая школа выбрала образовательный ресурс из перечня федеральных образовательных платформ, рекомендованных Минпросвещения России.
Время начала уроков каждая школа определяет самостоятельно. Перемены будут организованы согласно требованиям СанПин — от 5 до 20 минут. Время уроков сокращено до 30 минут. Уроки будут проходить по утверждённому раннее школьному расписанию.
- Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях, — отметила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
С 16 марта по 3 апреля в каждом классе прошёл мониторинг наличия у школьников компьютеров, планшетов и телефонов. Дети, которые не смогут заниматься на образовательных платформах, будут получать домашнее задание из учебников через родителей, по телефону, школьные чаты и электронную почту. Телефоны есть у всех родителей, адреса электронной почты собраны. Также задания будут размещены в электронных журналах.
В случае возникновения вопросов будут организованы заочные консультации. На вопросы ответят учителя, классные руководители, сообщили в комитете по образованию.
Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение
Общество, Фото:
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