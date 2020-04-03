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В Улан-Удэ инфекционную больницу развернут в отделении онкодиспансера

В Улан-Удэ инфекционную больницу развернут в отделении онкодиспансера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К вечеру в отделении химиотерапии развернут 70 коек

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Круг контактных лиц составляет 1081 человек, ещё у шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск. 

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что больницу №4 закрыли на карантин из-за положительного анализа на коронавирус пациентки.

По словам Лудуповой, минздрав принял решение до вечера развернуть новую инфекционную больницу на базе загородной больницы, где располагается отделение химиотерапии республиканского онкодиспансера. К 6 часам вечера там развернут 70 коек.

Также Евгения Лудупова сообщила, что сейчас закуплено 29 аппаратов ИВЛ, из них 10 придут уже в конце недели. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение отремонтировало три старых, уже списанных аппарата ИВЛ. «Это как проба пера для возможности развернуть производство аппаратов ИВЛ», - сказала министр.

Кроме того, оперштаб решил продлить запрет на плановую госпитализацию в течение еще одной недели. Принимать будут только людей в жизнеугрожающем состоянии. Также поликлиники проводят дистанционное консультирование, несмотря на большую нагрузку.

Замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина рассказала, что более двух тысяч человек прошли лабораторные исследования. Она отметила, что люди с отрицательным результатом, возможно, ещё не получили свои результаты, несмотря на круглосуточную работу. А положительные результаты отрабатываются незамедлительно.

Также Елена Кузьмина рассказала, какая работа будет вестись в отношении бездомных людей.

- Нам нужно выяснить, сколько ориентировочно таких граждан у нас. Возможно, мы их всех охватим лабораторными исследованиями. Уже прорабатывается вопрос об их помещении в центр «Шанс», - сказала она.
коронавирус инфекционная больница
 
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