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В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн

В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники проводят мастер-классы и организовывают викторины в сторис

Библиотеки, модернизированные в рамках нацпроекта «Культура», временно прекратили работу или ограничили приём читателей.

- Меры, принятые в учреждениях, позволят избежать распространения новой коронавирусной инфекции. На сайтах и в социальных сетях учреждений появляются новые инициативы: прямые эфиры с писателями, виртуальные выставки, подборки книг. Модельные библиотеки совершенствуют работу в онлайн-формате, а читатели получают знания, не выходя из дома, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Сотрудники центральной городской библиотеки Северобайкальска записывают на видео мастер-классы, которые будут размещены на сайте библиотеки и в соцсетях - Фейсбуке и Одноклассниках.

Библиотека-филиал №5 в Улан-Удэ публикует в сторис в инстаграм «Бородатую викторину».

Также библиотека запланировала прямые эфиры в инстаграме. Учреждение проведет вебинары — встречи с психологами и педагогами — на платформе бесплатных программ. Специалисты будут обсуждать новинки литературы и детское чтение. Также сотрудники библиотеки предоставляют отсканированные материалы по электронной почте — читатели могут запросить небольшие рассказы или отдельные стихотворения.

Практически все библиотеки предоставляют читателям доступ к электронным книгам ЛитРес и НЭБ. Библиотеки публикуют на своих сайтах и в соцсетях адрес электронной почты, на которую читатели могут написать и оставить заявку. В ответных письмах библиотекари указывают логины и пароли для доступа к электронным книгам.

Во многих модельных библиотеках есть возможность продлить срок возврата книг по электронной почте, телефону или через соцсети. Задать вопросы сотрудникам библиотек можно через Виртуальную справочную службу или онлайн-форму на сайтах учреждений. По электронной почте библиотекари советуют книги по личным запросам читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
библиотека коронавирус
 
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