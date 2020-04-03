В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн

Сотрудники проводят мастер-классы и организовывают викторины в сторис



Библиотеки, модернизированные в рамках нацпроекта «Культура», временно прекратили работу или ограничили приём читателей.



- Меры, принятые в учреждениях, позволят избежать распространения новой коронавирусной инфекции. На сайтах и в социальных сетях учреждений появляются новые инициативы: прямые эфиры с писателями, виртуальные выставки, подборки книг. Модельные библиотеки совершенствуют работу в онлайн-формате, а читатели получают знания, не выходя из дома, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Сотрудники центральной городской библиотеки Северобайкальска записывают на видео мастер-классы, которые будут размещены на сайте библиотеки и в соцсетях - Фейсбуке и Одноклассниках.



Библиотека-филиал №5 в Улан-Удэ публикует в сторис в инстаграм «Бородатую викторину».



Также библиотека запланировала прямые эфиры в инстаграме. Учреждение проведет вебинары — встречи с психологами и педагогами — на платформе бесплатных программ. Специалисты будут обсуждать новинки литературы и детское чтение. Также сотрудники библиотеки предоставляют отсканированные материалы по электронной почте — читатели могут запросить небольшие рассказы или отдельные стихотворения.



Практически все библиотеки предоставляют читателям доступ к электронным книгам ЛитРес и НЭБ. Библиотеки публикуют на своих сайтах и в соцсетях адрес электронной почты, на которую читатели могут написать и оставить заявку. В ответных письмах библиотекари указывают логины и пароли для доступа к электронным книгам.



Во многих модельных библиотеках есть возможность продлить срок возврата книг по электронной почте, телефону или через соцсети. Задать вопросы сотрудникам библиотек можно через Виртуальную справочную службу или онлайн-форму на сайтах учреждений. По электронной почте библиотекари советуют книги по личным запросам читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

