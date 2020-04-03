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В Улан-Удэ из-за режима изоляции запустили #Стихотерапию

В Улан-Удэ из-за режима изоляции запустили #Стихотерапию
Общество, 
«Молодёжка» запустила необычный онлайн-челлендж

Молодёжный художественный театр Улан-Удэ запустил челлендж #СтихотерапиЯ.

В домашних условиях и свободной форме актеры и сотрудники театра записывают видео с чтением стихотворений, чтобы поддержать тех, «кто вынужден сидеть на карантине, и тех, кому приходиться работать больше обычного», и призывают горожан присоединиться к акции.

- Если вы хотите также поделиться поэзией, которая в непростые минуты вдохновляет вас, ставьте наш хэштег #СтихотерапиЯ и делитесь своими видео, отмечайте страницу нашего театра. Мы верим, что все вместе мы преодолеем временные трудности. Желаем всем крепости здоровья, духа и мышления – открытого, любознательного, небезразличного, — говорят артисты «молодёжки».

На видео директор и режиссёр театра Артём Баскаков читает стихотворение Дмитрия Пригова «Я всю жизнь свою провел в мытье посуды...»



коронавирус стихи самоизоляция Молодёжный Художественный театр
 
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