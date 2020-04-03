В Улан-Удэ из-за режима изоляции запустили #Стихотерапию

«Молодёжка» запустила необычный онлайн-челлендж
Молодёжный художественный театр Улан-Удэ запустил челлендж #СтихотерапиЯ.
В домашних условиях и свободной форме актеры и сотрудники театра записывают видео с чтением стихотворений, чтобы поддержать тех, «кто вынужден сидеть на карантине, и тех, кому приходиться работать больше обычного», и призывают горожан присоединиться к акции.
- Если вы хотите также поделиться поэзией, которая в непростые минуты вдохновляет вас, ставьте наш хэштег #СтихотерапиЯ и делитесь своими видео, отмечайте страницу нашего театра. Мы верим, что все вместе мы преодолеем временные трудности. Желаем всем крепости здоровья, духа и мышления – открытого, любознательного, небезразличного, — говорят артисты «молодёжки».
На видео директор и режиссёр театра Артём Баскаков читает стихотворение Дмитрия Пригова «Я всю жизнь свою провел в мытье посуды...»
«Молодёжка» запустила необычный онлайн-челлендж
За день волонтёры помогли 233 нуждающимся
Обеззараживающий раствор выдают для обработки подъездов
Все они закрыты на карантин
В органы Роспотребнадзора направлено 73 материала
Определяется лицо, ответственное за ликвидацию свалки
Улан-удэнка Раиса Бредний сообщила о состоянии своего здоровья
Он погиб в 2000 году при задержании стрелявшего из автомата преступника
Жители Бурятии призывают друг друга одуматься и сидеть дома
В Забайкалье 1 больной коронавирусной инфекцией
Дезинфекция ведётся на остановках, площадях, в скверах и других местах
Видео на горячую тему менее чем за сутки набрало почти две тысячи просмотров
Число больных за сутки выросло всего на одного
Задолженность по алиментам составила 174 тысячи рублей
Тележурналист и депутат Намсарай Намсараев был в группе риска по коронавирусу