В Улан-Удэ из-за режима изоляции запустили #Стихотерапию











Молодёжный художественный театр Улан-Удэ запустил челлендж #СтихотерапиЯ.В домашних условиях и свободной форме актеры и сотрудники театра записывают видео с чтением стихотворений, чтобы поддержать тех, «кто вынужден сидеть на карантине, и тех, кому приходиться работать больше обычного», и призывают горожан присоединиться к акции.- Если вы хотите также поделиться поэзией, которая в непростые минуты вдохновляет вас, ставьте наш хэштег #СтихотерапиЯ и делитесь своими видео, отмечайте страницу нашего театра. Мы верим, что все вместе мы преодолеем временные трудности. Желаем всем крепости здоровья, духа и мышления – открытого, любознательного, небезразличного, — говорят артисты «молодёжки».На видео директор и режиссёр театра Артём Баскаков читает стихотворение Дмитрия Пригова «Я всю жизнь свою провел в мытье посуды...»