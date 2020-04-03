Обеззараживающий раствор выдают для обработки подъездов
Сегодня, 3 апреля, с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Борсоева, 101 МУП «Водоканал» выдаёт дезинфицирующее средства управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.
Обеззараживающий раствор выдаётся бесплатно.
Для получения необходимо предоставить документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.
В Улан-Удэ бесплатно выдают дезраствор
Общество, Фото:
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