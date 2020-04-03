В Улан-Удэ бесплатно выдают дезраствор

Обеззараживающий раствор выдают для обработки подъездов



Сегодня, 3 апреля, с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Борсоева, 101 МУП «Водоканал» выдаёт дезинфицирующее средства управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.



Обеззараживающий раствор выдаётся бесплатно.



Для получения необходимо предоставить документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

