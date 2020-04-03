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В Улан-Удэ бесплатно выдают дезраствор

В Улан-Удэ бесплатно выдают дезраствор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обеззараживающий раствор выдают для обработки подъездов

Сегодня, 3 апреля, с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Борсоева, 101 МУП «Водоканал» выдаёт дезинфицирующее средства управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Обеззараживающий раствор выдаётся бесплатно.

Для получения необходимо предоставить документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.
коронавирус дезинфекция
 
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