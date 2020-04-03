В Иркутской области проверили 14 тысяч прибывших из-за рубежа

В органы Роспотребнадзора направлено 73 материала



Полицейские ежедневно проводят проверки граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с целью контроля соблюдения ими режима самоизоляции.



В настоящее время полицейские в Иркутской области проверили 14 тысяч человек. Для принятия мер реагирования в органы Роспотребнадзора направлено 73 материала в отношении тех, кто нарушил условия самоизоляции. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.



- За нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях, уголовная ответственность. Мероприятия в отношении конкретного человека, находящегося на карантине, будут завершены по истечению 14 дней с момента возвращения из-за рубежа и отсутствия у него симптомов заболевания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

