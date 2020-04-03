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В Бурятии почтили память геройски погибшего милиционера

В Бурятии почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, 
Он погиб в 2000 году при задержании стрелявшего из автомата преступника

Сегодня в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошёл День памяти младшего сержанта милиции Батора Чимитдоржиевича Анандаева, погибшего 20 лет назад при задержании вооружённого преступника.

Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны по радиостанции передали сообщение о том, что в торговом киоске в посёлке Сокол неизвестный мужчина, вооружённый ножом, угрожает продавцу. На место происшествия выехал наряд, возглавляемый младшим сержантом Анандаевым.

Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Батор Анандаев начал преследование и пытался задержать преступника. На его команду «Стоять!» преступник ответил выстрелами из автомата Калашникова, который он прятал в спортивной сумке.

Так как задержание происходило в жилом массиве, перестрелка с преступником могла повлечь человеческие жертвы. Батор Анандаев, рискуя собственной жизнью, старался до последнего не открывать ответную стрельбу и задержать преступника. Но пуля преступника, попавшая в плечо, прошла до задней стенки бронежилета и задела жизненно важные органы. Ранение оказалось смертельным. Младший сержант Батор Анандаев скончался на месте.

За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Чимитдоржиевич Анандаев указом президента России награждён орденом Мужества (посмертно).

Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.

Батор Анандаев родился 8 июня 1974 года в селе Урдо-Ага Агинского района Читинской области. Поступил на службу 27 августа 1998 года милиционером группы задержания полка милиции Управления вневедомственной охраны при МВД по Бурятии. Похоронен на родине, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия милиция
 
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