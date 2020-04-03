Число больных за сутки выросло всего на одного
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, по данным на 3 апреля, зарегистрирован 31 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019. За сутки число больных выросло всего на одного человека.
При этом сразу у пяти человек, у которых подозревали коронавирус, анализ не подтвердился.
- Из шести проб, направленных накануне для подтверждения диагноза в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирске, дали отрицательный результат пять, - сообщили в республиканском оперативном штабе.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1042 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск.
У пяти жителей Бурятии с сомнительными анализами коронавирус не подтвердился
Общество, Фото:
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