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У пяти жителей Бурятии с сомнительными анализами коронавирус не подтвердился

У пяти жителей Бурятии с сомнительными анализами коронавирус не подтвердился
Общество,  Фото:pixabay.com
Число больных за сутки выросло всего на одного

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, по данным на 3 апреля, зарегистрирован 31 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019. За сутки число больных выросло всего на одного человека.

При этом сразу у пяти человек, у которых подозревали коронавирус, анализ не подтвердился.

- Из шести проб, направленных накануне для подтверждения диагноза в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирске, дали отрицательный результат пять, - сообщили в республиканском оперативном штабе.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1042 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск. 
коронавирус
 
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