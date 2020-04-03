Задолженность по алиментам составила 174 тысячи рублей
В Чите 24-летний молодой человек по решению суда обязан оплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Но свои родительские обязанности он не выполнял.
Судебные приставы привлекали должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Молодой человек был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ на срок 80 часов, но не отбыл их.
Мер к погашению задолженности по алиментам в размере 174 тысяч руб. трудоспособный должник не предпринимал, в центр занятости населения по вопросу трудоустройства не обращался. За уклонение от уплаты алиментов дважды привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ условно.
Очередное рассмотрение уголовного дела за неуплату алиментов закончилось для жителя Читинского района лишением свободы. По совокупности приговоров должнику определено 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.
В Забайкалье должника по алиментам посадили на 8 месяцев
Общество, Фото:
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