В Забайкалье должника по алиментам посадили на 8 месяцев

Задолженность по алиментам составила 174 тысячи рублей



В Чите 24-летний молодой человек по решению суда обязан оплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Но свои родительские обязанности он не выполнял.



Судебные приставы привлекали должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Молодой человек был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ на срок 80 часов, но не отбыл их.



Мер к погашению задолженности по алиментам в размере 174 тысяч руб. трудоспособный должник не предпринимал, в центр занятости населения по вопросу трудоустройства не обращался. За уклонение от уплаты алиментов дважды привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ условно.



Очередное рассмотрение уголовного дела за неуплату алиментов закончилось для жителя Читинского района лишением свободы. По совокупности приговоров должнику определено 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.

