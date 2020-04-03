«Бедность, коррупция и пофигизм»: Урбанист рассказал о минусах Улан-Удэ

Аркадий Гешман рассказал о надземном пешеходном переходе, собаках и пыли
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ приезжал популярный блогер-урбанист Аркадий Гершман (gre4ark). О столице Бурятии он уже оставил запись в блоге под названием «Хороший Улан-Удэ: трамвай, национальные мотивы, Ленин и остатки былой красоты». В этой статье Гершман обозначил плюсы города.
Но есть на его странице в «ЖЖ» и публикация о минусах Улан-Удэ. В частности, Аркадий Гершман прошёлся по труднодоступной «доступной среде». По его словам, в Улан-Удэ стараются занижать бордюры, однако ходить по городу невозможно.
- Вместо тротуаров тут полоса препятствий. Я понимаю, некоторым одарённым личностям проще просто запретить людей — нет человека, нет проблемы. Только люди никуда не деваются. Это не плохие люди нарушают, а глупые люди создают условия, - написал он.
Гершман отметил, что доступная среда здесь создана лишь для автомобилей, которые занимают в городе почти всё пространство.
Удивился блогер надземному переходу на Центральном рынке и задался вопросом о целесообразности наклейки на «Львятах».
- Новые вагоны «Львята» — хорошие модели. Ещё на них нанесли стикеры «Город для людей». Так зачем горожан загонять в человекопровод и заставлять скакать по лестницам, если Улан-Удэ — город для людей? - отметил Аркадий Гершман.
Он предположил, что с движением вместо надземного перехода мог спокойно справиться обычный светофор.
Написал Гершман и о скамейках.
- 99% всех лавок сделаны скорее для наказания жителей и гостей города. Вот это прямо вершина местных подходов к созданию мест для людей, - добавил он.
Также блогер посоветовал мэрии города «собрать экспедицию в соседний Красноярск для перенятия опыта закупки и установки классных скамеек».
Одной из последних классических проблем Улан-Удэ, Гершман назвал пыль.
- Местные говорят, что это из-за степи. Я им не верю: культура открытого грунта здесь буквально на каждом шагу. Город поддерживает целые картофельные грядки прямо в центре города. Здесь это считается красивым. Вишенка на торте — подсыпка дешёвым песком. В итоге пыль с песком просто съедают город, - отметил автор.
Среди нетипичных проблем Улан-Удэ Аркадий Гершман выделил прохую связность города, засилье маршруток и бродячие собаки. С последним, считает блогер, можно справиться за 1-2 года.
- Вместо установки заборов пустить деньги на стерилизацию животных: это гуманно, это снижает агрессию и через несколько лет без пополнения проблема сама решиться, - посоветовал Гершман.
В конце Аркадий Гершман заключил, что в Улан-Удэ решаются лишь точечные проблемы, а не масштабные.
- Бедность, коррупция и пофигизм — классические ответы. К сожалению, всё не так просто. Даже на примере Улан-Удэ хорошо видно, что как только у города появляются деньги, их пускают на какое-то вредительство и ажурненькие фонари. Проблемы явно глубже, - подытожил блогер.
Кроме этого, на YouTube канале Аркадия Гершмана вчера вышел выпуск о его пребывании в столице Бурятии.
«Бедность, коррупция и пофигизм»: Урбанист рассказал о минусах Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число больных за сутки выросло всего на одного
Задолженность по алиментам составила 174 тысячи рублей
Тележурналист и депутат Намсарай Намсараев был в группе риска по коронавирусу
Аркадий Гешман рассказал о надземном пешеходном переходе, собаках и пыли
Михаил Асташов призывает людей учиться новому и заниматься полезными делами
На вокзалах ВСЖД реализуются противовирусные мероприятия
Доступ к просмотру будет открыт 3 и 4 апреля
Заведующая незаконно получала зарплату музыкального руководителя
Мужчина совершил преступление, будучи условно осуждённым
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков
Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
Ранее он отказался от госпитализации в больницу
Жителей убедительно просят быть внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги
Пассажирам рекомендуют использовать маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска