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«Бедность, коррупция и пофигизм»: Урбанист рассказал о минусах Улан-Удэ

«Бедность, коррупция и пофигизм»: Урбанист рассказал о минусах Улан-Удэ
Общество, 
Аркадий Гешман рассказал о надземном пешеходном переходе, собаках и пыли

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ приезжал популярный блогер-урбанист Аркадий Гершман (gre4ark). О столице Бурятии он уже оставил запись в блоге под названием «Хороший Улан-Удэ: трамвай, национальные мотивы, Ленин и остатки былой красоты». В этой статье Гершман обозначил плюсы города.

Но есть на его странице в «ЖЖ» и публикация о минусах Улан-Удэ. В частности, Аркадий Гершман прошёлся по труднодоступной «доступной среде». По его словам, в Улан-Удэ стараются занижать бордюры, однако ходить по городу невозможно.

- Вместо тротуаров тут полоса препятствий. Я понимаю, некоторым одарённым личностям проще просто запретить людей — нет человека, нет проблемы. Только люди никуда не деваются. Это не плохие люди нарушают, а глупые люди создают условия, - написал он.

Гершман отметил, что доступная среда здесь создана лишь для автомобилей, которые занимают в городе почти всё пространство.

Удивился блогер надземному переходу на Центральном рынке и задался вопросом о целесообразности наклейки на «Львятах».

- Новые вагоны «Львята» — хорошие модели. Ещё на них нанесли стикеры «Город для людей». Так зачем горожан загонять в человекопровод и заставлять скакать по лестницам, если Улан-Удэ — город для людей? - отметил Аркадий Гершман.

Он предположил, что с движением вместо надземного перехода мог спокойно справиться обычный светофор.

Написал Гершман и о скамейках.

- 99% всех лавок сделаны скорее для наказания жителей и гостей города. Вот это прямо вершина местных подходов к созданию мест для людей, - добавил он.

Также блогер посоветовал мэрии города «собрать экспедицию в соседний Красноярск для перенятия опыта закупки и установки классных скамеек».

Одной из последних классических проблем Улан-Удэ, Гершман назвал пыль.

- Местные говорят, что это из-за степи. Я им не верю: культура открытого грунта здесь буквально на каждом шагу. Город поддерживает целые картофельные грядки прямо в центре города. Здесь это считается красивым. Вишенка на торте — подсыпка дешёвым песком. В итоге пыль с песком просто съедают город, - отметил автор.

Среди нетипичных проблем Улан-Удэ Аркадий Гершман выделил прохую связность города, засилье маршруток и бродячие собаки. С последним, считает блогер, можно справиться за 1-2 года.

- Вместо установки заборов пустить деньги на стерилизацию животных: это гуманно, это снижает агрессию и через несколько лет без пополнения проблема сама решиться, - посоветовал Гершман.

В конце Аркадий Гершман заключил, что в Улан-Удэ решаются лишь точечные проблемы, а не масштабные.

- Бедность, коррупция и пофигизм — классические ответы. К сожалению, всё не так просто. Даже на примере Улан-Удэ хорошо видно, что как только у города появляются деньги, их пускают на какое-то вредительство и ажурненькие фонари. Проблемы явно глубже, - подытожил блогер.

Кроме этого, на YouTube канале Аркадия Гершмана вчера вышел выпуск о его пребывании в столице Бурятии. 

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