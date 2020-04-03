Уникальный бурятский спортсмен держит форму в режиме изоляции





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил (@astashov03) 1 Апр 2020 в 8:29 PDT



В комментариях пользователи Сети написали: «Быстрее бы закончилась!!! Ух, круто занимаетесь, семь потов сошло, мы дома тоже стараемся не пропускать онлайн занятия», «Посмотрела видео, расстелила коврик и отпахала тренировку. Мне стыдно, что я ною, что мне тяжело заниматься спортом», «Ты огонь, достойный мужчина. И от твоего настроя, настроение ещё больше повышается», «Надо брать с вас пример».



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов



Первый этап мировой серии World Paratriathlon Series (WPS) в 2020 году прошёл 29 февраля в австралийском городе Девонпорт. В нём приняли участие 70 спортсменов из 26 стран мира.



Свою дистанцию, в ходе которой нужно было проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров, Михаил Асташов преодолел за 1 час 16 минут и 10 секунд.

В комментариях пользователи Сети написали: «Быстрее бы закончилась!!! Ух, круто занимаетесь, семь потов сошло, мы дома тоже стараемся не пропускать онлайн занятия», «Посмотрела видео, расстелила коврик и отпахала тренировку. Мне стыдно, что я ною, что мне тяжело заниматься спортом», «Ты огонь, достойный мужчина. И от твоего настроя, настроение ещё больше повышается», «Надо брать с вас пример».Как сообщал «Байкал-Daily», недавно уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов завоевал бронзовую медаль этапа мировой серии по паратриатлону (ITU). Параатлет выступал в классе PTS2.Первый этап мировой серии World Paratriathlon Series (WPS) в 2020 году прошёл 29 февраля в австралийском городе Девонпорт. В нём приняли участие 70 спортсменов из 26 стран мира.Свою дистанцию, в ходе которой нужно было проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров, Михаил Асташов преодолел за 1 час 16 минут и 10 секунд.

Бурятский параспортсмен Михаил Асташов, который в настоящее время живёт в общежитии в Екатеринбурге, показал, чем он занимается в режиме изоляции. В Instagram спорстмен поделился короткими роликами и фотографиями, на которых видно, насколько интенсивно проходят его тренировки.- Всем привет! Я знаю меня давно не было видно)))) Но я не лежу на диване, ничего не делая и мне некогда скучать. А вот так я провожу свои тренировки и держу форму на самоизоляции. Всем добра и спорта!!! – написал Михаил Асташов.На видео он занимается на велотренажёре и растягивается на коврике. На голом торсе Михаила написано - «Сижу дома».- Занимайтесь полезными делами дома, обучайтесь чему-то новому онлайн и т.д. Скоро эта ситуация с Covid-19 должна закончиться. По крайней мере я на это надеюсь)))) – добавил спортсмен.