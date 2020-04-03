Доступ к просмотру будет открыт 3 и 4 апреля
Буряад театр приглашает жителей республики посмотреть спектакль «Чингисхан» (16+) онлайн. Это уникальный шанс, так как постановка сегодня не входит в репертуар театра. Доступ к просмотру на youtube канале Буряад тетара будет доступен ровно сутки с 11 часов 3 апреля до 11 часов 4 апреля, сообщает пресс-служба Бурдрама.
История становления молодого Тэмуджина в Чингисхана была представлена зрителю в легендарном спектакле Цырена Бальжанова по пьесе Булата Гаврилова «Чингисхан».
В этом году спектаклю «Чингисхан» исполняется 20 лет с момента создания. Постановка удостоена Государственных премий РБ, демонстрировалась на различных российских и международных фестивалях. И бурятский «Чингисхан» получал прекрасные отзывы зрителей и критиков.
Так, известный театральный критик Марина Дмитревская в 2002 году в своей статье «Будда или Чингисхан» в «Петербургской театральном журнале» написала:
«Спектакль Ц. Бальжанова складывается, с одной стороны, из желания работать с ритмизированным Словом, как учил Васильев, с другой — поставить спектакль «большого стиля», с третьей — сделать «спектакль-медитацию».
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 апреля Бурдрам впервые показал онлайн-спектакль «Чайка».
Жителям Бурятии покажут спектакль «Чингисхан» онлайн
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