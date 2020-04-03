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В Бурятии через суд вернут пенсионные начисления за фиктивное трудоустройство

В Бурятии через суд вернут пенсионные начисления за фиктивное трудоустройство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Заведующая незаконно получала зарплату музыкального руководителя

В июле 2019 года Гусиноозерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом. Она признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Женщина составляла поддельные табели учёта рабочего времени фиктивно трудоустроенного на 0,5 ставки музыкального руководителя учреждения. Денежные средства злоумышленница присваивала себе. Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, сопряженные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 1 год.

За период фиктивного трудоустройства учреждением необоснованно производились отчисления с заработной платы работника на обязательное пенсионное страхование.

Прокурор в суд направил исковое заявление об исключении из страхового стажа указанного работника периода его фиктивного трудоустройства в качестве музыкального руководителя.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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