В Бурятии через суд вернут пенсионные начисления за фиктивное трудоустройство

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Заведующая незаконно получала зарплату музыкального руководителя



В июле 2019 года Гусиноозерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом. Она признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения.



Женщина составляла поддельные табели учёта рабочего времени фиктивно трудоустроенного на 0,5 ставки музыкального руководителя учреждения. Денежные средства злоумышленница присваивала себе. Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, сопряженные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 1 год.



За период фиктивного трудоустройства учреждением необоснованно производились отчисления с заработной платы работника на обязательное пенсионное страхование.



Прокурор в суд направил исковое заявление об исключении из страхового стажа указанного работника периода его фиктивного трудоустройства в качестве музыкального руководителя.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил.



Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

