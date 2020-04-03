В Бурятии сегодня тепло

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков



Ветер переменный слабый, днём местами порывы до 12 м/с. Температура ночью 2-7, местами 9-14 мороза, днём 15-20, местами 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 16-18 тепла.





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