По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков
Ветер переменный слабый, днём местами порывы до 12 м/с. Температура ночью 2-7, местами 9-14 мороза, днём 15-20, местами 5-10 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 16-18 тепла.
В Бурятии сегодня тепло
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 03.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков
Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
Ранее он отказался от госпитализации в больницу
Жителей убедительно просят быть внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги
Пассажирам рекомендуют использовать маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска
Любой гражданин, у которого выявляется температура, сразу же изолируется в медпункт
Это касается продуктов первой необходимости
Несмотря на режим полной самоизоляции, на улицах прибавилось людей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сегодня такой режим ввели на Чукотке
Владислав Бумбошкин сегодня записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации
Татьяна Сымбелова поблагодарила неравнодушных людей за поддержку медиков
Поставка ожидается на днях
Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы, созданные в рамках «Территории РОСТа»
Иннокентий Налабардин скончался на 87-м году жизни