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В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд

В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее он отказался от госпитализации в больницу

29 марта по результатам исследования ФБУ «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора лабораторно подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции у 48-летнего жителя Бурятии. Однако от госпитализации для прохождения лечения мужчина отказался.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, уклонение от госпитализации, представляющее угрозу как личному здоровье заболевшего, так и здоровью окружающих, управлением Роспотребнадзора по республике был подготовлен административный иск о принудительной госпитализации для передачи в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины в инфекционную больницу. 

Известно, что мужчина проживает в частном доме, трудоустроен. Был выявлен среди контактных лиц. Супруга заболевшего жителя города обследована, результаты анализов на коронавирус у неё отрицательные. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 2 апреля зарегистрировано 30 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» (Новосибирск) случаев заражения коронавирусом.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1007 человек, все лабораторно обследованы.

У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирск.
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