В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд





Известно, что мужчина проживает в частном доме, трудоустроен. Был выявлен среди контактных лиц. Супруга заболевшего жителя города обследована, результаты анализов на коронавирус у неё отрицательные.











На сегодня круг контактных лиц составляет 1007 человек, все лабораторно обследованы.



У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирск.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 2 апреля зарегистрировано 30 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» (Новосибирск) случаев заражения коронавирусом.На сегодня круг контактных лиц составляет 1007 человек, все лабораторно обследованы.У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирск.

29 марта по результатам исследования ФБУ «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора лабораторно подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции у 48-летнего жителя Бурятии. Однако от госпитализации для прохождения лечения мужчина отказался.- Учитывая эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, уклонение от госпитализации, представляющее угрозу как личному здоровье заболевшего, так и здоровью окружающих, управлением Роспотребнадзора по республике был подготовлен административный иск о принудительной госпитализации для передачи в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства.Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины в инфекционную больницу.