В Иркутской области остаются действующими 23 переправы

Общество, Фото: из архива

Жителей убедительно просят быть внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги



На водных объектах Иркутской области в ежедневном режиме ведётся мониторинг состояния льда на действующих переправах.



Накануне в Братском районе на Братском водохранилище была прекращена эксплуатация ледовой дороги «н.п. Ключи-Булак – н.п. Харанжино». Сегодня принято решение о завершении работы ледовой переправы «Ния – Потапово» через реку Лену в Киренском районе.



Таким образом, в регионе остаются в эксплуатации 23 ледовые переправы в Бодайбинском, Жигаловском, Нижнеилимском, Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Катангском и Чунском районах.



Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам убедительно просят быть предельно внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги. Для пресечения нарушений, связанных с выездом на лед, на съездах к закрытым переправам установлены шлагбаумы, либо возведены валы.



Выезд на лёд водных объектов сопряжён с высокими рисками для жизни и здоровья как самих водителей, так и пассажиров. Функционирование бесконтрольных необорудованных зимников зачастую приводит к происшествиям, гибели людей, нанесению ущерба экологии, сообщили вчера в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





