Пассажирам рекомендуют использовать маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены
Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 3 апреля.
МУП «Управление трамвая»: на маршруты выйдут 26 вагонов, интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» – 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.
МУП «Городские маршруты»: движение автобусов по маршрутам № 3, 12, 16, 16К, 31, 31К, 134, 135 - по графику выходного дня. По маршруту № 16 будет сокращено количество автобусов с 4 до 3 единиц.
По маршруту № 134 по обращениям пассажиров будет добавлен рейс в 6:50 из Соснового Бора.
Обновлённые графики маршрутов № 16, 134 размещены на сайте администрации города.
Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 23, 44: в «пиковые» часы интервал - 15-30 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 20.00;
- по маршруту № 28: интервал 60 мин., отправление автобуса в 6.30 с Первого поля микрорайона Забайкальский;
- по маршруту № 80: отправление автобуса в 7.00 из 117 мкрн, в 18.00 из микрорайона Стеклозавод.
Работа маршрутов № 51, 54 приостановлена.
Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.
По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.
«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены», отметили в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ сообщили о режиме работы автобусов на 3 апреля
Общество, Фото:
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