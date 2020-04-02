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В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал

В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
Общество, 
Владислав Бумбошкин сегодня записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации

1 апреля бывший руководитель республиканского агентства по физической культуре и спорту Бурятии Владислав Бумбошкин выложил на личной странице Instagram видеоролик с банкета в местном ресторане.

Пост стал поводом для крупного скандала, ведь с 30 марта в соответствии с указом президента закрылись все рестораны, а с 31 марта в Бурятии был введён режим полной изоляции, согласно которому людям запрещено выходить из дома. 

Бурятский телеграм-канал «БурКОПсоюз» первый написал о возможных нарушителях изоляции, отметив, что на банкете присутствовали экс-ректор БГУ, депутат Народного Хурала и другие известные лица. После этого пост был удалён (скрины, впрочем, остались и «гуляют» в Телеграм).

Причастные к банкету опровергли информацию о том, что действо произошло в разгар всеобщей самоизоляции. Сегодня ситуацию прокомментировал владелец ресторана, в котором проходил праздник. Он объяснил, что банкет на самом деле был 20 марта, а все его заведения закрыты еще с 28 марта.

- Отличился канал БурКОПсоюз, который выложил у себя «новость» что в этнокомплексе «Алтан Бургэд» 1 апреля прошел банкет известных в республике людей. Тогда, когда уже был объявлен карантин. Ссылаясь только на то, что фото было выложено 1 апреля. Я конечно понимаю, что удар в основном был направлен на тех людей, кто был на вечере. Облили грязью всех. Но и мне, как владельцу заведения досталось. Очень неприятно, что приходится из-за этих телеграмм негодяев оправдываться, но моя репутация мне дорога, - написал владелец комплекса «Алтан Бургэд» Саян Даржаев.

Владелец ресторана рассказал, что банкет прошёл 20 марта - у него есть подтверждающие документы и счёт заказа.

Сам Владислав Бумбошкин также сегодня записал видеообращение, в котором рассказал, что видео было снято на праздновании Сагаалгана среди друзей 20 марта, до введения ограничительных мероприятий. Экс-чиновник пожелал землякам позитива и добра, кроме того, попросил жить «по-человечески и дружно».

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