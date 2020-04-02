В Улан Удэ цены на продукты остаются на прежнем уровне

Это касается продуктов первой необходимости



Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ ежедневно проводит мониторинг средних розничных цен на продукты, медикаменты и товары первой необходимости в крупных сетях города.



«По данным на 2 апреля, цены на основные позиции остаются на прежнем уровне. Имеется незначительный рост (от 1 до 10%) на рис, гречку, морковь и свеклу. Морковь - на 3 рубля, свекла — на 3,1 рубля, гречка — на 3,4 рубля, рис — на 2,1 рубля», - сообщили в мэрии.



- Колебание цен в пределах 10% считается незначительным. Значительный рост, согласно постановлению РФ №530, считается от 30% и выше. В случае резких скачков цен всю информацию мы направляем в Минпромторг и УФАС, - прокомментировала заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Светлана Терещенко.

