 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции

Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сегодня такой режим ввели на Чукотке

Все регионы Дальневосточного федерального округа полностью или частично ввели режимы самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом, последним стала Чукотка. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее режим полной самоизоляции ввели в Якутии: в Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах республики. В Амурской области такой режим распространяется на людей от 65 лет, в Хабаровском крае - на пожилых, безработных и больных хроническими заболеваниями. Режимы полной самоизоляции введены в Бурятии, ЕАО, Забайкальском и Камчатском краях, на Колыме, в Приморье, на Сахалине.

В четверг такой режим ввели и на Чукотке.

- До 14 апреля 2020 года на Чукотке действует режим всеобщей самоизоляции, - сообщают власти региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл в республике режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Режим продлится до 5 апреля включительно и «без ограничений по возрасту».

самоизоляция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Общество, 02.04.2020
Сегодня такой режим ввели на Чукотке
В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
Общество, 02.04.2020
Владислав Бумбошкин сегодня записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Общество, 02.04.2020
Татьяна Сымбелова поблагодарила неравнодушных людей за поддержку медиков
Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков
Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков
Общество, 02.04.2020
Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы, созданные в рамках «Территории РОСТа»
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник
Общество, 02.04.2020
Иннокентий Налабардин скончался на 87-м году жизни
В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч
В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч
Общество, 02.04.2020
В республике объявили конкурс на присуждение премий лучшим учителям
В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
Общество, 02.04.2020
Глава Бурятии рассказал, от чего зависит возможное продление полной самоизоляции
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Общество, 02.04.2020
Кабанский район ввёл особую меру по борьбе с коронавирусом
В Иркутске детские площадки огораживают сигнальной лентой
В Иркутске детские площадки огораживают сигнальной лентой
Общество, 02.04.2020
Также проводят дезинфекцию в подъездах и на улице
Судебный пристав из Бурятии стала лучшей в ДФО
Судебный пристав из Бурятии стала лучшей в ДФО
Общество, 02.04.2020
Теперь она отправится на последний этап в Москву
Названы сроки выплат в 5 тысяч семьям с детьми в Бурятии
Названы сроки выплат в 5 тысяч семьям с детьми в Бурятии
Общество, 02.04.2020
Новые выплаты получат семьи с детьми до трёх лет

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^