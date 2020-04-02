Сегодня такой режим ввели на Чукотке
Все регионы Дальневосточного федерального округа полностью или частично ввели режимы самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом, последним стала Чукотка. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее режим полной самоизоляции ввели в Якутии: в Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах республики. В Амурской области такой режим распространяется на людей от 65 лет, в Хабаровском крае - на пожилых, безработных и больных хроническими заболеваниями. Режимы полной самоизоляции введены в Бурятии, ЕАО, Забайкальском и Камчатском краях, на Колыме, в Приморье, на Сахалине.
В четверг такой режим ввели и на Чукотке.
- До 14 апреля 2020 года на Чукотке действует режим всеобщей самоизоляции, - сообщают власти региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл в республике режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Режим продлится до 5 апреля включительно и «без ограничений по возрасту».
Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня такой режим ввели на Чукотке
Владислав Бумбошкин сегодня записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации
Татьяна Сымбелова поблагодарила неравнодушных людей за поддержку медиков
Поставка ожидается на днях
Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы, созданные в рамках «Территории РОСТа»
Иннокентий Налабардин скончался на 87-м году жизни
Такая мера может продлиться до 1 октября
В республике объявили конкурс на присуждение премий лучшим учителям
На пол нанесут разметку для дистанции
Клип снимали на льду зимнего Байкала
Глава Бурятии рассказал, от чего зависит возможное продление полной самоизоляции
Кабанский район ввёл особую меру по борьбе с коронавирусом
Также проводят дезинфекцию в подъездах и на улице
Теперь она отправится на последний этап в Москву
Новые выплаты получат семьи с детьми до трёх лет