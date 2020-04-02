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Бурятия заказала новейшие тесты на коронавирус

Бурятия заказала новейшие тесты на коронавирус
Общество, 
Поставка ожидается на днях

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сегодня сообщила, что на рынке появились новые тесты для исследования на коронавирус. По её словам, с ними методика обследования становится проще.

- Сегодня идёт большой вопрос по расширению лабораторного исследования. В этом направлении мы очень быстро работаем и надеемся, что с той недели мы широко будем внедрять тестирование. Ждём сейчас получения тестов. На сегодня компания «Вектор Бест» выпустила новые тесты с регистрационным удостоверением. Они требуют меньше реагентов, поэтому методика несколько упрощается, - сообщила министр.

Евгения Лудупова заверила, что от Бурятии отправлена большая заявка – восемь тысяч тестов. Только после этого у медиков появится возможность брать анализы у большего количества людей. На сегодня анализы берутся только у людей из числа контактных с заболевшими и у прибывших из-за рубежа. Поставка ожидается «со дня на день».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 2 апреля 30 случаев заболевания коронавирусом, ещё у шестерых предварительно положительный анализ, их анализы отправлены на исследование в Новосибирск.

С целью предотвращения распространения коронавируса в Бурятии введён режим полной самоизоляции. Людям запрещено выходить из дома без необходимости. Можно лишь сходить до ближайшего магазина или аптеки. Также разрешено выгулять домашнего питомца, но на расстоянии не более 100 метров от дома, или вынести мусор. Нарушителям грозят крупные штрафы.


коронавирус
 
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