В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник

Иннокентий Налабардин скончался на 87-м году жизни



На 87-м году жизни 31 марта в Улан-Удэ ушёл из жизни заслуженный художник России Иннокентий Налабардин. Прощание в связи с карантином перенесено на 6 апреля. Дополнительная информация будет сообщена позже, сообщает министерство культуры Бурятии.



Иннокентий Григорьевич Налабардин родился 19 апреля 1933 года в Улан-Баторе, куда с семьей выехал его отец Григорий Тимофеевич на строительство промышленного комбината. Предки Налабардиных были родом из Кяхты из зажиточного мастерового сословия, которые занимались плотницким и кузнечным делом. Проработав по контракту в дружественной Монголии несколько лет, семья переехала в Улан-Удэ.



В 1949 году он поступил в Иркутское художественное училище. Во время учёбы в училище в 1952 году И. Налабардин был призван в ряды Советской армии в морской флот. Отслужив в военном флоте, он демобилизовался и вернулся в родное училище, которое успешно окончил в 1957 году, написав дипломную работу по теме, ставшей ему близкой за три года службы «В матросском кубрике».



Вернувшись в Улан-Удэ после училища, Иннокентий Налабардин поступил на работу в Художественный фонд Союза художников Бурятии. В это время Союз художников активно готовился ко II декаде Бурятского искусства в Москве в 1959 году. Иннокентий Налабардин участвовал с произведениями небольшого размера «Галинушка» и «Рыбак». Участие в выставке такого ранга при тщательном отборе художественного совета было серьезным экзаменом для начинающего художника, который он отлично выдержал. Вдохновлённый, он много работал. За десятилетие после выставки он написал светлые, пленэрные этюды («Девушка», «Солнечный день» 1962, «Вечер в степи» 1962, «Школьный крольчатник» 1963), в которых отразились жизнерадостность и оптимизм автора.



В это же время художник написал психологический автопортрет («Раздумье. Автопортрет» 1962.), в котором отобразил свои размышления о новых формах и приёмах выразительности, о своём творческом пути.



В 1964 году он был принят в Союз художников Бурятии, а в 1967 году написал многофигурные полотна, посвященные теме исторического прошлого («Балтахинов», 1967) и городской пейзаж («Утро», 1967). Живо и современно смотрится городской мотив в стремлении автора запечатлеть сиюминутность обыденного мгновения, подчеркнутые новыми приемами фрагментарности и «стоп-кадра».



Одним из этапов творческой деятельности Иннокентия Налабардина в 60-е годы была работа в Бурятском книжном издательстве. Там он познакомился с произведениями известных писателей Бурятии, чьи книги он иллюстрировал. Особенно запомнились ему встречи и беседы с Исаем Калашниковым, который задумал большой роман о жизни и походах Чингисхана. Тогда разговоры с талантливым писателем заронили в душу художника, интересовавшегося историей, зерно большой темы. Ну, а пока перед молодым человеком стояли другие цели и задачи. В 1968 году Иннокентий Налабардин поступил в Московский полиграфический институт, который окончил в 1974 году. Его дипломной работой было оформление и иллюстрирование книги бурятского писателя Жамсо Тумунова «Степь проснулась».



После окончания института он еще некоторое время работал в книжном издательстве, но его влекла живопись. Он ушел из книжного издательства и посвятил себя свободному творчеству. Художник работал в разных жанрах: портрете, пейзаже, исторической картине.



В 1970-1990-е предпочтение отдавал пейзажу. В эти годы Союз художников постоянно организовывал выезды на пленэр в разные районы республики. Ландшафт Бурятии разнообразен и интересен для художников сменой природных зон, каждая из которых имеет свой уникальный колорит и пространство, свою осязаемую форму и плотность. Используя разные живописные приемы, Иннокентий Налабардин сохраняет свой индивидуальный почерк.



Художника всегда интересовала историческая тема, особенно история родного края: героические события революционного периода и гражданской войны, не отраженный в изобразительном искусстве поход хори-бурят к Петру I, время правления Чингисхана. В 1980-е годы (в 1978 году была издана книга Исая Калашникова «Жестокий век») Иннокентий Налабардин вновь обратился к теме Чингисхана. Изучал материал о великом полководце, ездил четыре раза в Монголию, чтобы увидеть ландшафт, на фоне которого рос и мужал великий полководец. Каждый раз из поездок он привозил подготовительные эскизы, которые помогали в воплощении грандиозного замысла — создание крупноформатного триптиха «Из глубины веков».



Первый вариант триптиха «Из глубины веков» автор закончил в 1990-е годы. В 2006 году И. Налабардин подарил произведение Музею изобразительного искусства Монголии имени Дзанабадзара после персональной выставки. А в 2019 году в честь 75-летия Художественного музея им. Ц. Сампилова художник преподнес в дар один из вариантов известной работы.





Вехи биографии



Налабардин Иннокентий Григорьевич родился в 19 апреля в 1933 году в. г. Улан-Батор Монгольской народной республики.

В 1958 — окончил Иркутское художественное училище (учился у А. И. Вычугжанина).

Участник II декады Бурятского искусства и литературы (1959, Москва).

В 1960-1970-е — работал художником в Бурятском книжном издательстве.

В 1968— 1973 — учился в Московском полиграфическом институте (преподаватель П.Г. Захаров).

С 1964 — член Союза художников СССР.

С 1958 — участник республиканских, зональных, российских, всесоюзных, зарубежных выставок, в т.ч. персональных в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова (1983, 1993, 2003, 2008, 2013, Улан-Удэ), в Северобайкальской картинной галерее (1993), в Музее изобразительных искусств (2006, Улан-Батор, МНР), участник выставки «Женщины и цветы» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (2011).

Автор работ: «Утро моего города » (1964), «Ангарский военком П. Балтахинов «(1967), «Каландаришвили» (1976), «Портрет писателя М. И. Жигжитова» (1979), серия работ, посвященная Байкало-Амурской магистрали — «Умхэй» (1975), «Гоуджекит» (1978), «Улюнхан», книжные иллюстрации к повести Ж. Тумунова «Степь проснулась» (1974), триптих «Из глубины веков» (1998-2004), триптих «Поход хори-бурят к Петру I» (2001-2008), росписи интерьеров городского Дворца бракосочетаний, зданий Министерства мелиорации и водного хозяйства, городской больницы № 1 (Улан-Удэ), Дворца культуры в селе Новая Брянь (Заиграевский район).



Произведения Иннокентия Налабардина хранятся в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова, в Шушенском мемориальном музее В. И. Ленина, в Музее Н.И. Фешина в США, в частных коллекциях России и за рубежом.



