В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч

В республике объявили конкурс на присуждение премий лучшим учителям



В Бурятии стартовал традиционный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в республике.



Конкурс проводится с 2006 года. Лучшие учителя будут награждены премиями в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета и премиями в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.



За премию могут побороться учителя, у которых объём нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. При этом сотрудники, осуществляющие в образовательных организациях административные или организационные функции, не смогут принять участие в конкурсе.



