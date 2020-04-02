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В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч

В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике объявили конкурс на присуждение премий лучшим учителям

В Бурятии стартовал традиционный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в республике.

Конкурс проводится с 2006 года. Лучшие учителя будут награждены премиями в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета и премиями в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

За премию могут побороться учителя, у которых объём нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. При этом сотрудники, осуществляющие в образовательных организациях административные или организационные функции, не смогут принять участие в конкурсе.

конкурс учителя
 
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